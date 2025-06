Polícia prende suspeito de participar de triplo homicídio em Canoas, apreende drogas e celulares

A investigação teve início em fevereiro, após o triplo homicídio de três adolescentes no bairro Harmonia. As vítimas, de 13, 15 e 17 anos, estavam em um imóvel realizando uma atividade de lazer, quando um grupo de criminosos invadiu o local e efetuou os disparos.

Segundo a delegada Graziela, outros dois adolescentes também estavam no local, mas conseguiram sobreviver ao ataque. A vítima de 17 anos tinha passagens na polícia por roubo, sequestro, porte de arma e violência doméstica.

Além disso, as vítimas e os suspeitos mantinham um desentendimento com relação à divisão de lucros obtidos com atividades criminosas.