Suspeito de participar de roubo que resultou em agressão a jovem no 4º Distrito é preso

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta quinta-feira (26) um homem de 45 anos suspeito de ser um dos autores do roubo em que um estudante de 20 anos foi espancado no bairro São Geraldo, no 4º Distrito, em Porto Alegre. O homem seria o motorista da moto utilizada no assalto. O veículo também foi apreendido pela polícia.