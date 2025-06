Sistema antidrone utilizado no RS aumenta em 20% a interceptação de ilícitos em presídios, estima secretário

Ação em Charqueadas

De acordo com o governo do Estado, a primeira neutralização de um drone com o sistema ocorreu na madrugada de domingo (8), no Complexo Prisional de Charqueadas, pelo Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal (Gaes). Três pessoas foram presas. Com eles, também foram apreendidos mais de meio quilo de maconha, 195 gramas de cocaína, três celulares, um relógio, seis chips de telefonia, além do drone, baterias e o controlador do dispositivo.