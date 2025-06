Sete suspeitos de matar rivais em disputa por pontos de tráfico são presos na Região Metropolitana

As investigações duraram oito meses e resultaram no cumprimento de 25 ordens judiciais, sendo oito mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, em Gravataí, na Região Metropolitana, e Charqueadas, na Região Carbonífera.

Investigação

A ofensiva ocorreu a partir de quatro investigações que apuram crimes de homicídio doloso, tráfico de drogas e associação para o tráfico, cometidos por um grupo que atua no Vale do Sinos.

A organização também é responsável pelo tráfico de drogas no Loteamento Breno Garcia, em Gravataí. Entre os crimes que embasam a investigação está uma tentativa de homicídio em setembro de 2024 e uma execução em janeiro de um membro de uma facção rival — o homem foi morto com 23 tiros de arma de fogo.

— Durante as investigações, descobriu-se a existência de um grupo no WhatsApp destinado ao monitoramento de moradores do Loteamento Breno Garcia, a fim de identificar indivíduos ligados à facção rival, para serem expulsos ou mortos, e moradores que colaboram com a polícia — contou Pedro Ricardo Trajano de Araújo, delegado responsável pela investigação.