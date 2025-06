Sete suspeitos de aplicar golpes são presos em ofensiva no RS e outros quatro Estados

Um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes no Rio Grande do Sul e em outros quatro Estados é alvo de operação na manhã desta terça-feira (10). Trata-se da segunda fase da operação Firma. Até as 7h45min, sete pessoas haviam sido presas.

Com o avanço da investigação, a Polícia Civil identificou os crimes de lavagem de dinheiro proveniente das extorsões e chegou aos líderes do grupo.

Mandados

As ordens judiciais estão sendo cumpridas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro.