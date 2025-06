Sequestrador debocha da polícia em áudio “não chega em mim nunca” e é preso horas depois

Num dos casos, em abril deste ano, um agiota de Canoas, na Região Metropolitana, foi atraído pelo grupo, até Esteio, com pretexto de emprestar valores. Ao chegar no endereço de destino, ele foi rendido por quatro criminosos, levado para um cativeiro e começou a ser ameaçado e torturado.

Os bandidos fizeram contato com familiares e amigos da vítima, exigindo R$ 20 mil. Os sequestradores acabaram aceitando R$ 5 mil, além de roubarem a motocicleta da vítima. No mesmo dia, o colombiano foi libertado e decidiu procurar a polícia. Um dos criminosos, ao saber que ele tinha buscado a ajuda da polícia, entrou em contato por telefone.

Apontado como o criminoso que aparece em vídeos portando uma espingarda calibre 12 e ameaçando as vítimas, ele foi preso em flagrante em 3 de abril, em Sapucaia do Sul. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi encontrado com um dos celulares da vítima, enquanto outro estava no interior da residência com o segundo aparelho. A vítima reconheceu um deles como um dos autores do sequestro.