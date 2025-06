Seis pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas; crime seria coordenado de dentro de cadeia em Porto Alegre 

Na manhã desta terça-feira (10), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (FICCO/SC) deflagrou a Operação Colapso, com o objetivo de desarticular facções envolvidas com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No Rio Grande do Sul, seis pessoas foram presas: três em Porto Alegre, duas em Estância Velha, no Vale do Sinos, e uma em Gravataí, na Região Metropolitana. Outro alvo, foragido, ainda é procurado no Estado.