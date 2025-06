Segundo episódio do podcast "O Maníaco do Cassino" chega ao streaming com relato de sobrevivente; ouça

Segundo episódio, "Sem Digitais", está disponível no Spotify. Arte GZH / Arte GZH

Março de 1999. Dois meses após o assassinato de um casal na praia do Cassino, em Rio Grande, outras duas pessoas que namoravam à beira-mar são atacadas no balneário. Desta vez, porém, são liberadas com vida. Tiveram destino diferente de outras sete que morreram e uma que ficou tetraplégica na série de crimes cometidos por um serial killer que aterrorizou o Litoral Sul no verão de 1998/1999.

O relato do sobrevivente, à época com 23 anos, está no segundo episódio do podcast O Maníaco do Cassino, disponível a partir desta terça-feira (24) no Spotify.

Uma produção original Zero Hora em seis episódios, o podcast tem seus capítulos disponibilizados semanalmente no streaming (veja abaixo como ter acesso ao conteúdo completo e extras).

Episódio 2: Sem digitais

Horrorizada com a sequência de mortes, a população de Rio Grande tenta retomar a normalidade. A polícia faz prisões e, quando acredita ter solucionado os crimes, o maníaco ataca novamente. Duas vezes.

Conteúdo completo