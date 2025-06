Agropecuárias são investigadas por desvio de medicamentos para produção de drogas sintéticas na Região Metropolitana

Anestésicos veterinários desviados pelos estabelecimentos

As investigações apontaram que a principal empresa envolvida adquiriu quase a totalidade de lotes específicos de cetamina , em volume muito acima da média nacional, indicando desvio sistemático. A droga era então redirecionada ao tráfico. O esquema ainda contaria com empresas de estética e pet shops usadas para ocultar bens e lucros . Companheiras de líderes da quadrilha também atuavam formalmente como responsáveis por imóveis, veículos e contas.

Sobre a Operação Polaco

A Operação Polaco é a segunda fase da investigação iniciada em março com a Operação Special-K, que havia revelado a atuação de um casal no tráfico de ecstasy e cetamina em São Leopoldo, com autorização de uma facção criminosa atuante no Vale dos Sinos.