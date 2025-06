"Queria saber o que aconteceu", diz mãe de jovem que desapareceu com dois amigos em Canoas há três meses

A Polícia Civil ainda não tem pistas sobre o paradeiro dos três jovens de Canoas, na Região Metropolitana, que desapareceram no início de abril . Vítor Juan Santiago, 18 anos, Carolina Oliveira de Lima, 20, e Pedro Henrique Di Benedetto Rodrigues, 23, foram vistos pela última vez em 6 de abril, no bairro Guajuviras, após um churrasco.

— A Carol se dava bem com todo mundo, era apegada com a família. A maior tristeza é não saber o que aconteceu. Na minha cabeça, a minha filha está viva em algum lugar. Para mim, eles (os três jovens) estão fugindo, escondidos.

Segundo Kátia, o último contato com a filha foi na noite do desaparecimento, um domingo. A mãe estranhou a situação quando a jovem não respondeu as mensagens no WhatsApp. Por fim, tentou ligar e o telefone de Carolina estava desligado.