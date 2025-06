Quem era o maníaco do Cassino? Saiba a história dos crimes de um dos serial killers mais aterrorizantes do Rio Grande do Sul

Arquivo / Agencia RBS

Felipe Martins dos Santos e Bárbara Simone Oliveira da Silva namoravam havia um mês. Aos 21 anos, ele cursava Direito em Bagé. Um ano mais velha, ela era instrutora de artes marciais e estava prestes a começar a faculdade de Educação Física em Pelotas. Na madrugada de 11 de dezembro de 1998, estavam na beira da praia do Cassino, em Rio Grande, quando foram abordados por um homem armado. Meia hora depois, estavam mortos com três tiros cada, a 15 metros do mar e sob uma fina garoa.

Felipe e Bárbara foram as primeiras vítimas do serial killer que ficou conhecido como o Maníaco do Cassino.

Os ataques do Maníaco do Cassino aconteceram entre dezembro de 1998 e janeiro de 1999;

Sete pessoas foram mortas;

Uma adolescente ficou tetraplégica

Um casal atacado foi liberado pelo assassino sem ferimentos;

A caçada policial ao homicida mobilizou mais de 500 agentes das forças de segurança e só cessou em abril de 1999, quando ele foi capturado;

O assassino foi julgado e condenado com uma das maiores sentenças da história gaúcha;

A previsão é de que seja solto em 2029, após completar 30 anos de cadeia, tempo máximo de prisão previsto na legislação brasileira.

Esgueirando-se entre as dunas e protegido pela bruma da noite, o homicida atacava casais à beira-mar.

Usando quase sempre a mesma roupa e modus operandi, valia-se de um tradicional costume local para abordar as vítimas: com 254 quilômetros de orla e conhecido como a maior praia do mundo, o Cassino tem como característica o trânsito de veículos pela beira-mar.

No final dos anos 1990, essa prática era ainda mais acentuada, inclusive à noite, quando casais namoravam sob a luz do luar. Ao avistar os carros estacionados diante do mar, o maníaco atacava.

A série de crimes é detalhada por Zero Hora no especial multimídia O Maníaco do Cassino, exclusivo para assinantes.

Assista a teasers do especial O Maníaco do Cassino

Um podcast em seis episódios — todos já liberados no especial — reconstitui a sequência de ataques, com testemunhos de moradores do balneário, veranistas, investigadores e sobreviventes.

Vídeos com imagens históricas e de bastidores da produção, ilustrações animadas que reconstituem a ação do serial killer e reportagens, documentos e fotografias de época eternizam esse período sombrio da história gaúcha.

No Spotify e no canal de GZH no Youtube, os episódios do podcast são disponibilizados semanalmente.

Primeiro episódio está disponível em plataformas de streaming. Arte GZH / Arte GZH

Episódio 1: O Verão do Medo

Principal balneário do litoral sul gaúcho, a praia do Cassino fica lotada de famílias aproveitando o calor durante o dia no verão.

À noite, é palco de romances para casais que estacionam entre as dunas e o mar para namorar. Entre dezembro de 1998 e março de 1999, esse costume se revelou fatal.

O YouTube de GZH transmite o primeiro episódio do podcast. Assista abaixo: