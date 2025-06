Professor é preso no RS sob suspeita de abuso sexual de alunas após palestra da polícia

A Polícia Civil prendeu preventivamente um professor de ciências humanas da rede estadual de ensino em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste , sob suspeita de importunação sexual e estupro contra alunas. A identidade dele e das escolas não foram divulgadas porque isso poderia identificar e expor as estudantes.

De acordo com a delegada Giovana Muller, o homem de 64 anos anos leciona em duas escolas e, em uma delas, agentes da Polícia Civil fizeram uma palestra do "Programa Libertar", que trata do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Após a fala dos palestrantes, estudantes procuraram os policiais para denunciar o que havia acontecido. Uma delas tem 14 anos.