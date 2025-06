Primeiro episódio do podcast "O Maníaco do Cassino" já está disponível em streaming

Vítimas eram casais que namoravam na praia. Arte GZH / Arte GZH

Sete pessoas foram mortas e uma ficou tetraplégica em ataques cometidos por um serial killer contra casais que ficavam dentro de carros nas areias da praia do Cassino, entre dezembro de 1998 e janeiro de 1999. O assassino, que ficou conhecido como O Maníaco do Cassino, dá nome ao podcast que chega nesta terça-feira (17) ao streaming. Uma produção original Zero Hora em seis episódios, disponibilizados semanalmente, o primeiro deles já está no ar no Spotify e no canal de GZH no Youtube.

Episódio 1: O Verão do Medo

Principal balneário do litoral sul gaúcho, a praia do Cassino fica lotada de famílias aproveitando o calor durante o dia no verão. À noite, é palco de romances para casais que estacionam entre as dunas e o mar para namorar. Entre dezembro de 1998 e março de 1999, esse costume se revelou fatal.





