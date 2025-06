"Precisamos da quebra de sigilo para saber onde estão os celulares": Polícia Civil investiga 72 furtos de aparelhos em show

Apresentação da dupla ocorreu no último sábado (7), no Estádio Beira Rio. Leonardo Martins / Agência RBS

A Polícia Civil investiga mais de 70 furtos de celulares registrados durante o show da dupla Jorge e Mateus, que ocorreu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no último sábado (7). Conforme a delegada Roberta Bertoldo, titular da Delegacia de Polícia para o Turista (DPTUR), já foram apurados 72 casos de furto de celular no local no mesmo dia do evento.

Conforme a investigação, a maior parte dos celulares foi furtada na sessão open bar, onde havia consumo de bebida liberada. Outras regiões do estádio também registraram ocorrências do tipo, mas em menor quantidade.

— Possivelmente foi escolhido um local em que muitas pessoas poderiam estar em um estado de embriaguez maior e/ou que não se atentasse tanto aos seus pertences e, então, fosse executado esse crime — avalia a delegada.

Contudo, a investigação também considera que alguns casos possam não ter ligação com os demais; ou pode também ser referente à perda do celular por parte do dono.

Uma das vítimas, que não quis se identificar, relatou que procurou a polícia assim que percebeu a falta do aparelho:

— Fazia três minutos que eu tinha pego meu celular da minha bolsa, quando eu vi já não estava mais lá. Fui correndo na polícia achando que ainda havia tempo de ser feito alguma coisa. Foi feito boletim e disseram que tinham policiais à paisana procurando essas pessoas. A fila de vítimas cada vez aumentava mais — afirma.

Relatos sobre casal suspeito

A polícia trabalha para localizar os aparelhos e para identificar possíveis envolvidos. Segundo a delegada, a hipótese é de que se trate de um grupo articulado para realizar os furtos:

— Ao menos em dois casos as pessoas citaram ter visto um casal. A moça fugiu na ocasião, mas conseguimos abordar o rapaz. Ele não tinha nada com ele, então possivelmente esse casal tenha feito o furto e repassado esses equipamentos para um terceiro ou quarto indivíduo que conseguiu retirar os telefones dessas áreas de uma maneira muito ágil e rápida. Até porque não havia dificuldade, já que era um ambiente grande, com baixa luminosidade e que favorecia essa atuação — comenta a delegada.

À medida que as ocorrências foram sendo registradas, as vítimas relatavam locais diferentes para onde os celulares estavam sendo levados, de acordo com sistemas de rastreamento, explica Roberta:

— Nós fizemos as diligências, só precisamos ter algumas operações de quebra de sigilo de dados, de interceptações telefônicas, para saber exatamente a coordenada geográfica de onde estão (os telefones).

A Polícia Civil orienta que, caso alguém tenha também sido vítima de furto no evento, a pessoa deve procurar a delegacia mais próxima de sua residência, ir à DPTUR, localizada no Aeroporto Internacional Salgado Filho, ou até mesmo fazer um boletim de ocorrência online. Os registros serão incluídos na lista de casos investigados atualmente.