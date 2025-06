Polícia tenta comprovar se facção ordenou assassinato de vereadora em Formigueiro

Elisane tinha 49 anos e era a única mulher vereadora no município Câmara Municipal de Formigueiro / Divulgação

A Polícia Civil descobriu em poucos dias o autor confesso do assassinato da vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), 49 anos, do município de Formigueiro, Região central do Estado. Ela foi morta com mais de 10 facadas na última terça-feira (17) e quatro dias depois os policiais prenderam um jovem, com base em contradições evidentes no depoimento dele. O rapaz, de 18 anos e que se dizia amigo da parlamentar, confessou o crime e disse que o homicídio foi cometido como vingança a pedido de um traficante, pelo fato de um filho de Elisane estar endividado com o criminoso.

Elisane era técnica de enfermagem e a única mulher entre os nove vereadores da cidade. Era o primeiro mandato dela. A morte da mulher causou comoção entre movimentos sociais e lideranças políticas, que afirmaram que ela era voz ativa na defesa dos direitos das comunidades Quilombolas e das mulheres.

O suspeito costumava se encontrar com Elisane e eventualmente vender carne a ela. Ele inclusive é investigado por abigeato (furto de gado). Foi com a desculpa de entregar cortes de primeira por apenas R$ 17 o quilo que ele marcou com a vereadora um acerto, a ser realizado numa estrada vicinal do interior de Formigueiro. Era uma emboscada, que resultou num assassinato sangrento.

A Polícia Civil se dedica agora a tentar comprovar se a alegação do criminoso confesso é real ou se ele agiu por algum motivo passional. O preso não declarou oficialmente o nome do quadrilheiro que teria encomendado o assassinato, diz o delegado regional de Santa Maria, Sandro Meinerz, que atua na investigação. Formigueiro fica entre áreas de domínio de duas facções criminosas distintas, uma com origem no Vale do Sinos, a outra que é a mais forte em Porto Alegre.