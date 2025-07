Polícia prende seis suspeitos de agiotagem após ameaças de morte a advogada em Canoas

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (30) suspeitos de agiotagem por ameaçar de morte uma advogada que pegou dinheiro emprestado com o grupo em Canoas , na Região Metropolitana. Até as 11h, seis pessoas haviam sido presas.

Ela alegou que pegou dinheiro emprestado com agiotas para salvar o negócio que tinha depois do prejuízo que sofreu com a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024.