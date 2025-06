Polícia mira grupo suspeito de extorsão e lavagem de dinheiro; empresa do ramo de joias, pedras preciosas e ouro é alvo

A Polícia Civil cumpre 51 mandados de busca e apreensão em nove cidades, nesta quarta-feira (4), com a meta de descapitalizar um grupo criminoso suspeito de praticar lavagem de dinheiro e extorsões em série no Vale do Sinos. Até 6h35min, três pessoas foram presas em flagrante. Com um dos alvos, foram achados ainda munições de fuzil 5.56 e .45, pistola, revolver e carregadores.