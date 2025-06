Polícia investigará mortes de outros dois filhos de mulher presa por suspeita de matar o próprio bebê de 11 meses no RS

Suspeita está presa em Santa Maria. Lorenzo Franchi / Agencia RBS

A Polícia Civil confirmou que vai investigar a morte de outros dois filhos da mulher de 36 anos presa preventivamente em São Pedro do Sul, na última quarta-feira (11). Ela é suspeita de causar a morte do filho de 11 meses, em novembro do ano passado.

O caso que será investigado agora é de um casal de irmãos que morreu entre 2017 e 2018, em Toropi, também no centro do Estado. Na época, necropsias apontaram morte natural. Conforme o delegado Giovanni Lovato, responsável pelo caso, a menina morreu quando tinha um ano e 11 meses. Laudos indicaram inalação de conteúdo gástrico, convulsão e pneumonia. Já o menino, morreu com três anos. No registro de óbito consta estado de mal epiléptico.

A polícia disse que irá buscar prontuários médicos da época dos falecimentos e também avalia a possibilidade de pedir a exumação dos corpos.

Bebê de 11 meses morreu em 2024

O último caso, que levou à prisão da mulher, ocorrreu em 29 novembro do ano passado, em São Pedro do Sul. A investigação aponta que a suspeita teria administrado antidepressivos contraindicados para crianças, o que teria ocasionado a morte do bebê. A criança chegou a apresentar gastroenterite cinco dias antes de morrer.

O caso é tratado como homicídio com dolo eventual. Na quinta-feira (12) outras duas filhas dela passaram por exames toxicológicos para descobrir se também há indícios de medicação. Ainda não há previsão de quando o inquérito deve ser concluído.

A mulher declarou estar grávida e está detida no Presídio Regional de Santa Maria desde a última quarta-feira (11). O nome da suspeita não foi divulgado. A reportagem ainda não localizou a defesa dela.

Outros filhos