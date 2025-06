Polícia investiga se mãe suspeita de matar bebê também medicava os outros filhos

Suspeita de matar o próprio bebê está detida no Presídio Regional de Santa Maria.

Duas das filhas da mulher investigada por matar o próprio bebê em São Pedro do Sul, na Região Central, passaram por exames toxicológicos para descobrir se há indícios de medicação contraindicada nas crianças. A mãe de 36 anos foi presa preventivamente, na tarde de quarta-feira (11), suspeita de matar o filho de 11 meses no bairro Santa Luiza, em novembro de 2024.

O caso é tratado como homicídio com dolo eventual. A polícia aguarda o resultado de exames de uma bebê de nove meses e uma criança de quatro anos para descobrir se também receberam antidepressivos, como o bebê que morreu. Ainda não há previsão de quando o inquérito deve ser concluído.

A mulher, que afirma estar grávida, está detida no Presídio Regional de Santa Maria. A prisão foi motivada pelo laudo de necropsia do menino, que indicou a presença dos fármacos no corpo.