Polícia investiga possível envolvimento de adultos em ato análogo a estupro contra jovem em Santa Maria

A Polícia Civil investiga o possível envolvimento de adultos responsáveis pela casa onde um jovem, de 15 anos, teria sido estuprado por adolescentes da mesma idade, em Santa Maria. O caso aconteceu entre os dias 15 e 16 de maio durante uma festa.

Caso seja comprovada a participação, os adultos poderão responder pela presença de bebidas alcoólicas na casa, que pertencia a família de uma outra jovem.

O caso tramita em segredo de Justiça. Ainda na terça-feira (3), três meninos e uma menina suspeitos de cometerem o ato análogo a estupro foram ouvidos pela Vara Regional da Infância e da Juventude do Ministério Público. Segundo a promotoria, esta primeira audiência serviu como uma apresentação ao juiz Francisco Beck. Com isso, os advogados têm até a próxima sexta-feira (6) para apresentar as defesas prévias e indicar testemunhas. Na sequência, será marcada uma audiência de instrução, para ouvir os envolvidos.

Os três adolescentes meninos estão recolhidos na casa de semiliberdade em Santa Maria e podem sair durante o dia para estudos, além de visitar suas famílias aos domingos, em horários estabelecidos. A menina está em liberdade.

Relembre o caso

Conforme a polícia, o fato ocorreu na madrugada do dia 15 para o dia 16 de maio em uma festa numa casa no bairro Nossa Senhora de Lourdes. A vítima teria ingerido bebidas alcoólicas, motivada por dois adolescentes, que, por isso, também foram representados por ato infracional equiparado ao fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade. Na sequência, a agressão teria sido registrada em vídeo pela menina, que responderá por filmar cenas de conteúdo pornográfico com adolescentes. Um dos meninos, também entre os autores do ato, foi representado por divulgar essas imagens.

Contrapontos

Apenas uma das defesas dos jovens se manifestou, por meio de nota, dizendo que trabalha pela verdade e pelo esclarecimento devido do que houve. Leia a íntegra:

"O Escritório Cipriani, Seligman de Menezes e Puerari Advogados repudia com veemência a publicação, por parte da imprensa, de informações absolutamente inverídicas que, ainda que fossem verdadeiras, jamais poderiam ser de conhecimento público em razão da natureza de um processo que envolve menores de idade. Não descansaremos enquanto não soubermos quem são os responsáveis pela divulgação de informações essencialmente mentirosas, que prejudicam a todos os envolvidos no ocorrido, e sujeitá-los às devidas consequências judiciais de seus atos. Seguimos trabalhando pela verdade, pelo esclarecimento devido do que houve, fazendo o nosso trabalho com a conduta que um caso como esse requer, inclusive, primando pela garantia de seu sigilo para a proteção de todos os envolvidos."