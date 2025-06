Polícia descarta envolvimento de homem em caso de menina encontrada desacordada

A Polícia Civil avançou na investigação do caso da menina de 11 anos que foi encontrada desacordada em Canoas na terça-feira (10), após um homem supostamente invadir a casa onde ela mora, no bairro Fátima, e lhe forçar a tomar um remédio. Foi descartada a participação do ex-namorado da atual companheira do pai da vítima, incialmente apontado como principal suspeito.