Polícia desarticula grupo criminoso suspeito de extorquir proprietários de revendas de carros no Vale do Sinos 

Operação Pedágio contou com a participação de cerca de 140 policiais civis.

Um grupo criminoso investigado por suspeita de extorquir proprietários de revendas de veículos no Vale do Sinos é alvo de operação policial na manhã desta sexta-feira (27). Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão , quatro deles contra pessoas que já estavam detidas. Outras duas pessoas foram presas em flagrante.

A investigação apontou que mais de 70 empresas foram vítimas dos criminosos nos últimos 10 meses. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Campo Bom, Novo Hamburgo, Rosário do Sul e Canoas, além de cidades de São Paulo e do Paraná. Além das prisões, são 31 mandados de busca e apreensão.