PM preso após cerco de 12 horas em Santa Maria tem prisão preventiva decretada

Cerco em frente à residência do casal no bairro Salgado Filho, na zona norte de Santa Maria.

A ocorrência começou com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e afastamento do lar no início da noite de domingo (15). Conforme a Polícia Civil, o homem é suspeito de ter ameaçado a companheira de 45 anos com uma arma na noite de sexta-feira (13).