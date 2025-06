Padrasto é preso em Esteio após adolescente revelar abusos em programa da Polícia Civil com palestras em escolas

Conforme o delegado Maurício Barison, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os agentes costumam realizar palestras em escolas do município para orientar os alunos sobre sinais de abusos. O programa Libertar já foi responsável por revelar outros casos.

— Policiais apresentam através de uma palestra sinais indicativos de crimes sexuais e maneiras de como as crianças e adolescentes podem identificar os abusos e como denunciar. Ao final, as crianças se sentem encorajadas a contar suas experiências aos policiais civis — explicou o delegado.

Após o relato das crianças, os agentes registram ocorrência e iniciam a investigação já com o depoimento espontâneo das próprias vítimas. No caso de Canoas, a menina afirmou que era abusada pelo namorado da mãe desde os nove anos de idade quando permanecia sozinha dentro de casa com o agressor.