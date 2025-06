Oito pessoas são presas por comércio ilegal de tubarões e outras espécies ameaçadas em Guaíba

O Comando Ambiental da Brigada Militar apreendeu 3 toneladas de pescado ilegal e prendeu oito pessoas em flagrante durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (12) em uma residência no bairro Santa Rita, em Guaíba , na Região Metropolitana.

Entre os animais recolhidos estava um tipo de bagre e, principalmente, espécies da classe dos tubarões , como raia-viola, cação-anjo e dois tipos de tubarão-martelo. Todas são espécies ameaçadas de extinção e com pesca proibida.

Dado que são espécies marítimas, a Brigada Militar suspeita que os animais tenham sido capturados em Rio Grande , no sul do Estado, e transportados até Guaíba para serem processados.

O processamento era feito de forma clandestina , em uma casa sem equipamentos adequados ou condições sanitárias apropriadas. Mesas comuns em áreas abertas eram usadas para limpar os peixes, que eram armazenados fora de câmara fria, somente em caixas com gelo.

Segundo os policiais, a distribuição do pescado seria feita na Região Metropolitana, com destino a mercados, peixarias e restaurantes. Das oito pessoas detidas, pelo menos duas são apontadas como articuladoras do esquema ilegal.