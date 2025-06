O que se sabe sobre o caso do adolescente que confessou ter matado os pais e o irmão no RJ

Corpos do pai, da mãe e do irmão foram localizados em cisterna da casa.

Um adolescente de 14 anos confessou ter matado o pai, a mãe e o irmão de três anos no último sábado (21), em Itaperuna, no Rio de Janeiro. No crime, foi utilizado um revólver, que pertencia ao pai dele, e que estava escondido sob o colchão do casal.