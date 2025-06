O que se sabe sobre o caso da empresária encontrada morta com tiro no peito em Santa Catarina

Daniela era proprietária de um estúdio de estética em Criciúma. Instagram / @studiodanyghizi / Reprodução

A empresária Daniela Ghizi de Jesus, 35 anos, foi encontrada morta com um tiro no peito na noite de segunda-feira (9), no apartamento onde morava, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio seguido de suicídio.

O ex-namorado de Daniela foi encontrado ferido no mesmo imóvel, com uma arma ao lado. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Conforme aponta a investigação, o homem teria invadido o local após arrombar a porta e disparado contra Daniela, na frente do filho dela, de seis anos.

A ocorrência aconteceu por volta das 18h15min, no bairro Mina União. Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro e acionaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram, encontraram Daniela já sem vida, sentada no sofá da sala com um tiro no peito, conforme informações do g1.

Entenda o caso

Segundo o delegado Fernando Pagani, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami), Daniela havia rompido o relacionamento com o homem recentemente.

O namoro, segundo ele, durou cerca de oito meses e era mantido de forma discreta — inclusive amigos próximos não sabiam. Ela teria encerrado a relação pelo fato do ex-companheiro ser possessivo.

Nos dias anteriores ao crime, o ex-companheiro chegou a rondar o estúdio de beleza que ela administrava em Criciúma. A suspeita da polícia é de que ele tenha arrombado a porta do apartamento antes de atirar contra a ex-namorada.

O filho de Daniela presenciou o crime, segundo relato da PM. Ele não foi ferido e foi acolhido pelo pai, de quem ela era separada.

Arma foi apreendida ao lado do suspeito

O homem chegou a ser encontrado vivo, com um tiro na cabeça, ao lado de um revólver. Socorrido pelo Samu, foi levado ao hospital, mas morreu por volta das 20h. A identidade não foi revelada pelas autoridades.

A arma usada foi apreendida e será periciada. A principal linha de investigação é de que seria um crime de feminicídio seguido de suicídio.

Quem era Daniela?

Daniela era proprietária de um estúdio de estética em Criciúma e se especializava em coloração, alisamentos e tratamentos capilares. Nas redes sociais, mantinha presença ativa e postava com frequência detalhes do dia a dia no salão.

No perfil do Instagram Studio Dani Ghizi, se definia como "mãe", "empreendedora" e "escorpiana".

O sepultamento ocorreu na terça-feira (10). O caso continua sob apuração da Delegacia da Mulher de Criciúma.

Onde pedir ajuda em casos de violência contra a mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)

A outra fica entre as zonas Leste e Norte , na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o crime pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Como solicitar a medida protetiva online

A vítima deve acessar o site da Delegacia de Polícia Online da Mulher , registrar a ocorrência pela internet e preencher um formulário de avaliação de risco;

, registrar a ocorrência pela internet e preencher um formulário de avaliação de risco; A mulher pode solicitar medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha – como afastamento do agressor da residência, proibição de aproximação, restrição de porte de arma, entre outras;

Um filtro de urgência será aplicado ao caso, que será direcionado aos plantões policiais do Estado;

A ocorrência e o pedido de medidas protetivas são encaminhados em até 48 horas ao Poder Judiciário, que deve decidir em até outras 48 horas;

A vítima receberá confirmação do protocolo, explicação do fluxo e orientação para procurar um local seguro enquanto aguarda a decisão;

No caso de concessão da medida, um oficial de Justiça intima o agressor;

A Polícia Civil e a Brigada Militar são informadas e passam a fazer monitoramento a distância, aguardando informações do Poder Judiciário ou da própria vítima e familiares em relação ao descumprimento da medida. Também há o monitoramento eletrônico com tornozeleiras – hoje há cerca de 300 agressores monitorados no RS;

Se o agressor desobedecer a medida (por exemplo, se aproximar da vítima), pode vir a ser preso em flagrante.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).