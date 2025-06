O que se sabe sobre o caso da criança que matou a mãe com tiro acidental no MS

No noite de sexta-feira (13), uma criança de dois anos atirou acidentalmente contra a mãe , que não resistiu, em Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil investiga o caso.

O menino estava com os pais no quintal de casa quando pegou a arma do pai, localizada sobre uma mesa, e disparou contra a mãe. A mulher, de 27 anos, foi atingida no braço e no tórax. Ela chegou a ser resgatada, mas morreu no hospital. Confira a seguir o que já se sabe sobre o caso.