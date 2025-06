O que diz a polícia sobre envolvimento de namorada de adolescente na morte de três pessoas no Rio de Janeiro

Em depoimento, o adolescente afirmou que os pais não aprovavam o relacionamento que ele mantinha a distância com uma menina de 15 anos , moradora de Água Boa, no Mato Grosso (MT). Ele disse ter conhecido a menina por meio de uma plataforma de jogos online.

— Nós entramos em contato com a polícia do Mato Grosso para localizarem a menina — complementou Guimarães.

Como foi o crime?

O revólver utilizado era do pai e estava escondido sob o colchão do casal. Após matar os três, o adolescente ocultou os corpos na cisterna da área externa da residência.

Corpos do pai, da mãe e do irmão foram localizados em cisterna da casa.

Versão inicial e descoberta

— A quantidade de sangue era incompatível com o acidente doméstico que ele narrou para a gente. Depois que localizamos o corpo, ele confessou o crime — revelou o delegado do caso ao O Globo.

"Menino frio"

De acordo com delegado, a frieza com que o adolescente relatou os fatos chamou atenção.

Busca por dinheiro e documentos falsos

Além do envolvimento com a namorada, a polícia descobriu que o adolescente fez buscas na internet sobre "como sacar FGTS de pessoa falecida" e "como falsificar autorização de viagem interestadual" .

Apreensão da arma e depoimentos

A arma usada no crime foi encontrada na casa da avó paterna do adolescente, que, segundo a polícia, afirmou ter recolhido o revólver com medo de que o neto se ferisse. Investigadores acreditam que ela não tinha conhecimento do crime.