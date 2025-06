"Não ficou com dinheiro de ninguém", alega defesa de advogado suspeito de lesar clientes e financeiras em ações judiciais no RS

Daniel Nardon está preso preventivamente desde maio. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Há um mês, a defesa do advogado Daniel Nardon busca se inteirar dos diversos elementos apontados pela polícia que o colocam como o responsável por liderar uma organização que engana clientes e instituições financeiras ao ajuizar ações por meio de falsas procurações. No dia 23 de maio, a Justiça negou um pedido de liberdade e manteve o advogado preso preventivamente.

Para o advogado Ricardo Breier, um dos defensores de Nardon, as acusações são uma retaliação dos bancos, principais alvos das ações conduzidas por ele, que questionavam o juro de empréstimos contraídos por servidores públicos aposentados e pensionistas. Segundo a investigação, quase metade das ações contra bancos por juro abusivo que constam na Justiça gaúcha estava em nome do escritório de Nardon.

— Há mais de 25 anos, ele ingressou em uma bandeira social-humanista, representando cidadãos que sofrem prejuízo através de empréstimos bancários e consignados. Então, ele levantou esta bandeira há muitos anos de buscar ações revisionais contra bancos, e isso gerou ao longo dos anos mais de cem mil ações. Dessas, ele alega claramente, e fortemente vai provar isso, que não ficou com dinheiro de ninguém. Ele sempre fez e prestou contas às pessoas daquilo que elas tinham direito dentro das (ações) revisionais — argumenta Breier.

Até a última semana, a polícia identificou 75 casos de clientes que dizem ter sido vítimas de Nardon. No entanto, a investigação estima que foram 10 mil pessoas lesadas em um esquema que teria movimentado R$ 50 milhões. O cálculo tem como base os cem mil processos movidos pelo escritório do advogado na Justiça gaúcha — acredita-se que 10% do total são fraudulentos.

Breier classifica as acusações como genéricas. Conforme a defesa de Nardon, as ações precisam ser individualizadas, ou seja, analisadas caso a caso.

— Isso não está individualizado em lugar nenhum, nem no pedido de prisão, nem na decisão da juíza. Existem suposições genéricas a respeito disso. Para a defesa poder exercer o contraditório, nós temos que ter isso individualizado — afirma Breier.

O advogado também critica as medidas impostas contra Nardon após a operação, como a suspensão provisória da carteira da OAB e a orientação do Tribunal de Justiça para que os juízes suspendam todas as ações movidas por ele.

— Quando você tem uma decisão do Poder Judiciário suspendendo as ações dele, suspendendo o pagamento de alvará, quando você tem uma suspensão cautelar da OAB, sem direito de defesa, sem contestação, sem ouvir a parte, isso é um pré-julgamento, ferindo o princípio básico constitucional da presunção de inocência. Então, que se pegue, identifique os casos específicos, e esses casos específicos sejam levados à Justiça com o critério do contraditório — acrescenta.

Inquérito principal

Além dos inquéritos abertos para apurar cada caso de forma individual — inclusive os novos — o inquérito principal foi concluído na última sexta-feira (6). No documento de 76 páginas, ao qual Zero Hora teve acesso, a polícia aponta todas as condutas que expõem o funcionamento do esquema.

Como resultado do inquérito, o advogado foi indiciado por sete crimes: apropriação indébita, estelionato contra pessoa idosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, patrocínio infiel e falsificação de documento particular.

Em nota, a defesa diz que se trata de "um desdobramento previsível, sobretudo em um contexto em que o rito formal da investigação tem sido, em grande medida, convertido em espetáculo midiático".

Absolvido em 50 processos, diz defesa

Um dos principais argumentos dos defensores de Nardon é em relação ao seu histórico na Justiça em casos como esse. Os apontamentos feitos pelo Judiciário não são novidades na carreira de Nardon, que já enfrentou, segundo o também advogado de defesa Marcos Eberhartd, quase cem procedimentos criminais neste âmbito. Desses, ele teria sido absolvido em 50. Os demais não avançaram na Justiça, segundo a defesa.

— A maioria das denúncias narrava que ele teria usado documentos falsos nas ações judiciais, situação análoga à que estamos vivenciando. Por exemplo, Daniel teria ajuizado uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul, apresentando um atestado falso sem o consentimento do cliente. Essa era uma das acusações. Nas decisões absolutórias, ficou claro que Daniel, apesar de ser signatário de petições, não foi o responsável direto por receber documentos dos clientes nem por ajuizar ações.

Decisão da Justiça contraria argumentos

Os argumentos da defesa foram colocados no pedido de liberdade provisória, negado pela juíza Mariana Francisco Ferreira, da 1ª Vara Regional de Garantias de Porto Alegre. Sobre as 50 absolvições, a juíza destacou que o pedido de prisão também é baseado em outros elementos que apontam para a prática criminosa, como o padrão de irregularidades identificadas a partir dos relatos de clientes.

"Em momento algum, o teor decisório apontou ser esse o único fundamento da prisão, sendo, por outro lado, somado a todos os elementos de informação mencionados na decisão, mais um indicativo de envolvimento do advogado nos fatos noticiados pelas instituições bancárias. Além disso, em diversos processos da Justiça Paulista, foi reconhecida a prática de advocacia abusiva por parte do suspeito, como também restou listado na decisão do evento", afirma.

Outro argumento trazido no pedido, de que as medidas pelas quais Nardon é investigado não justificariam uma prisão preventiva, foi contrariado pela magistrada.

"Não há nada a indicar que, ao ser colocado em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, o investigado não irá continuar convidando terceiros para captar clientes e, ciente de sua suspensão apenas temporária da OAB, repassá-los aos advogados com quem já atuava em sua trama criminosa", sustenta a decisão.

A defesa deve recorrer para derrubar a ordem de prisão.