Mulher é presa suspeita de matar o filho de 11 meses no Rio Grande do Sul

Mulher foi encaminhada ao Presídio Regional de Santa Maria. Lorenzo Franchi / Agencia RBS

Uma mulher de 36 anos foi presa preventivamente, nesta quarta-feira (11), por suspeita de matar o filho de 11 meses, no bairro Santa Luiza, em São Pedro do Sul, na região central do Estado.

O bebê morreu em 29 de novembro de 2024. Na época, a mãe da criança já era investigada por supostamente administrar remédios para os filhos dormirem — entre eles a vítima —, de acordo com o delegado Giovanni Lovato, responsável pelo caso.

O exame de necropsia apontou que o bebê morreu por asfixia por broncoaspiração. Já o exame toxicológico concluído recentemente revelou a presença de um antidepressivo também utilizado para dormir — mas sem indicação de uso em crianças ou bebês.

Leia Mais Quatro mulheres foram mortas por dia no Brasil em 2024, aponta dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública

O uso do medicamento teria provocado uma série de sintomas na criança, que passou por um quadro de gastroenterite por cinco dias antes de morrer, segundo Lovato. Neste período, ela já havia sido atendida no hospital em ao menos duas ocasiões.

No dia do óbito, o bebê foi levado à casa de saúde, onde entrou em parada cardiorrespiratória. Com a conclusão do laudo, a suspeita inicial de que o medicamento teria influenciado a morte do bebê foi comprovada, afirma o delegado.

Suspeita de negligência

Relatos de amigos e familiares ouvidos durante a investigação apontaram que a suspeita também negligenciava a saúde e a higiene dos filhos, segundo a Polícia Civil. Indicam ainda que a mãe da criança saía de casa durante a noite e os deixava sozinhos.

— (Os familiares) notavam que as crianças eram normais, agitadas, mas que de uma hora para outra, quando a mãe tinha interesse em sair à noite, em pouco tempo estavam dormindo em sono profundo — disse Lovato em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha.

Leia Mais Justiça do Trabalho do RS alerta para golpe que invade computadores de vítimas usando link falso

Dois filhos morreram

Outros dois filhos da suspeita morreram antes dos quatro anos de idade, em 2017 e 2018.

— Um deles, uma menina, falecida com um ano e 11 meses, no atestado de óbito existem os sintomas, a causa da morte, como aspiração de substância gástrica. Um quadro muito parecido com o filho agora — afirmou o delegado.

O delegado ressalta que não há como relacionar as três mortes, mas afirma que a investigação será aprofundada com o município vizinho Toropi, onde os outros óbitos ocorreram.

Leia Mais O que se sabe sobre o caso da empresária encontrada morta com tiro no peito em Santa Catarina

Prisão preventiva

A suspeita foi encaminhada ao Presídio Regional de Santa Maria. Ela alega estar grávida.

Os quatro filhos — um bebê de nove meses, dois meninos de 13 e 17 anos e uma menina de quatro anos — foram acolhidos pelo Conselho Tutelar do município de São Pedro do Sul. A mulher tem também um filha de 19 anos que não morava mais com ela.

Como denunciar

190 – Brigada Militar

181 – Disque Denúncia

0800 642 6400 – Deca da Polícia Civil

0800 642 0121 – Departamento de Homicídios

Disque 100 – Disque Direitos Humanos

Em Porto Alegre