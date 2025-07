"Me socorreram para comprar comida", conta morador de Porto Alegre que perdeu R$ 1 milhão em golpe do Pix 

Inquérito da investigação já conta com mais de 700 páginas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um morador de Porto Alegre teve prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao cair duas vezes no golpe do Pix. As economias, juntadas ao longo de décadas pelo idoso de 71 anos, foram subtraídas pelos farsantes entre setembro de 2024 e março deste ano. O caso deu início a uma investigação que já identificou mais de 30 vítimas na Capital, que, somadas, tiveram prejuízos de R$ 30 milhões.

Segundo o delegado Juliano Ferreira, da 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre e responsável pelo inquérito, existem algumas modalidades do golpe do Pix. No caso investigado, a dinâmica é a seguinte:

Golpistas se passam por funcionários de bancos

Eles dizem para as vítimas que alto valor financeiro foi repassado ou subtraído da conta das vítimas

Depois, afirmam que para proteger os recursos e evitar mais perdas, as vítimas precisam repassar o dinheiro para uma conta protegida

Essa suposta contra protegida, no entanto, pertence aos próprios criminosos ou empresas laranjas

Com medo de prejuízos financeiros, as vítimas seguem as instruções repassadas pelos golpistas, o que inclui realizar Pix para a conta indicada e informar dados pessoais.

Foi desta forma que o morador de Porto Alegre perdeu cerca de R$ 400 mil em setembro de 2024 e mais de R$ 600 mil no Carnaval deste ano. O prejuízo soma mais de R$ 1 milhão.

— Eles tinham me perguntado se eu havia feito um Pix de R$ 250 mil. Eu disse que não reconhecia essa transferência. Aí, eles falaram que tínhamos de resolver isso para não sair mais dinheiro da minha conta. Eles foram me passando instruções e eu embarquei nessa. Fiquei preocupado com aquele Pix e acabei transferindo mais de R$ 250 mil para eles — relata o idoso, que, ao passar as informações aos criminosos durante a fraude, também se tornou alvo de um empréstimo indesejado, de R$ 400 mil, feito pelos bandidos.

Conforme a vítima, os dois episódios trouxeram, além dos transtornos financeiros, prejuízos emocionais.

— A maior consequência foi a psicológica. Me senti muito mal. Não consigo confiar em mais ninguém. Fiquei sem dinheiro. Fiquei sem nenhum tostão. Tive sorte porque as pessoas me conheciam e me socorreram para colocar gasolina, comprar comida, tudo — afirmou.

O idoso, que sofre com uma doença crônica, não conseguiu recuperar os recursos até o momento. Ele começou o contato com os bancos para tentar reaver a quantia.

Investigação

A investigação policial por parte da 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre teve início com este caso. Conforme o delegado Juliano Ferreira, a fraude está sendo aplicado por um grupo de criminosos especializados em estelionato virtual.

A quadrilha escolhe as possíveis vítimas a partir das redes sociais e de informações disponíveis na internet. O perfil principal escolhido para a aplicação da fraude é, segundo a polícia, pessoas idosas com vida financeira estável.

Em maio, a 8ª Delegacia de Polícia da Capital realizou operação que resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas na fraude. Desde lá, a polícia avançou nas investigações e está realizando o mapeamento de suspeitos de integrarem a organização criminosa que residem fora do Rio Grande do Sul. Ainda não se sabe o número exato de pessoas que participam da quadrilha.

A apuração já conta com mais de 700 páginas de inquérito, entre depoimentos e provas. A polícia identificou cerca de 30 vítimas, que tiveram um prejuízo estimado em mais de R$ 30 milhões.

— Fica o alerta para a pessoa que não quer ser vítima de uma coisa dessa: confira se a pessoa está pedindo informações e não confirmando elas. Geralmente, o banco não entra em contato conosco. Quando entra é para confirmar alguma operação. Jamais o banco pede para que se faça alguma transferência de segurança. Então, quando houver essa solicitação, é golpe. Não tem exceção a essa regra — ressalta o delegado Ferreira.

Os golpes do Pix

O golpe investigado pela 8ª DP, no qual o criminoso se faz passar por funcionário de banco e alerta a vítima sobre uma suposta transação não autorizada, é apenas uma das modalidades envolvendo o Pix.

Golpes comuns com o Pix:

WhatsApp clonado: golpistas clonam o WhatsApp da vítima para pedir dinheiro via Pix, se passando por amigos, familiares ou empresas

golpistas clonam o WhatsApp da vítima para pedir dinheiro via Pix, se passando por amigos, familiares ou empresas Falso atendimento bancário: criminosos se passam por funcionários de banco ou suporte técnico e induzem a vítima a fazer transferências ou cadastrar chaves Pix

criminosos se passam por funcionários de banco ou suporte técnico e induzem a vítima a fazer transferências ou cadastrar chaves Pix Pix multiplicador e bug do Pix: promessas falsas de ganho rápido por meio de transferências ou de uma falha no sistema Pix

promessas falsas de ganho rápido por meio de transferências ou de uma falha no sistema Pix QR Code falso: golpistas criam QR Codes falsos para desviar pagamentos via Pix

golpistas criam QR Codes falsos para desviar pagamentos via Pix Pix errado: golpistas alegam engano e pedem estorno, usando o mecanismo de devolução para retirar o dinheiro da vítima

Dicas para não ser vítima

Ao receber mensagens ou ligações alegando ser do seu banco, procure o número oficial de atendimento , que está atrás do seu cartão, ou vá até uma agência para confirmar a autenticidade da mensagem

, que está atrás do seu cartão, ou vá até uma agência para confirmar a autenticidade da mensagem Confira todos os dados do destinatário antes de realizar a transferência

antes de realizar a transferência Não clique em links suspeitos de destinatários desconhecidos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais

de destinatários desconhecidos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais Cadastre as chaves Pix diretamente no aplicativo da instituição financeira que utiliza

diretamente no aplicativo da instituição financeira que utiliza Não faça transferências para pessoas conhecidas sem antes confirmar sua identidade por ligação telefônica, chamada de vídeo ou pessoalmente

Desconfie de promoções ou táticas para ganhar dinheiro após realizar transferências via Pix

Defina um limite máximo para as transações Pix , de acordo com suas necessidades

, de acordo com suas necessidades Estorne o valor do Pix apenas por meio da função de "devolver Pix" presente no aplicativo do banco