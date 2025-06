Ministério Público pede mais investigações sobre acidente com ônibus da UFSM 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) solicitou à Polícia Civil, nesta sexta-feira (13), mais investigações no inquérito que apura o acidente com ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Imigrante, no Vale do Taquari, no dia 4 de abril. O tombamento do veículo deixou sete mortos e 26 feridos.