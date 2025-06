Adolescentes investigados por ato análogo a estupro em Santa Maria citam "arrependimento" em depoimento

No entanto, a reportagem de Zero Hora apurou que os adolescentes teriam se emocionado e relatado arrependimento durante as suas falas.

As investigações da Polícia Civil apontam que a menina teria gravado o ato, que não foi detalhado. As defesas dos investigados foram questionadas, mas preferiram não se manifestar. A infração é tratada juridicamente como ato análogo a estupro por envolver menores.

Contraponto

"O Escritório Cipriani, Seligman de Menezes e Puerari Advogados repudia com veemência a publicação, por parte da imprensa, de informações absolutamente inverídicas que, ainda que fossem verdadeiras, jamais poderiam ser de conhecimento público em razão da natureza de um processo que envolve menores de idade. Não descansaremos enquanto não soubermos quem são os responsáveis pela divulgação de informações essencialmente mentirosas, que prejudicam a todos os envolvidos no ocorrido, e sujeitá-los às devidas consequências judiciais de seus atos. Seguimos trabalhando pela verdade, pelo esclarecimento devido do que houve, fazendo o nosso trabalho com a conduta que um caso como esse requer, inclusive, primando pela garantia de seu sigilo para a proteção de todos os envolvidos."