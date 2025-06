Mais de 70 celulares foram furtados durante show de Jorge e Mateus em Porto Alegre

Dupla se apresentou no último sábado (7), no Estádio Beira Rio.

A Polícia Civil do RS investiga uma série de furtos de celular durante o show da dupla Jorge e Mateus em Porto Alegre, no último sábado (7). De acordo com a Delegacia de Polícia para o Turista (DPTUR), 72 registros de furto de celular foram feitos no local no dia da apresentação.