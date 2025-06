Mãe e padrasto são condenados por morte de menino de três anos em Taquari

A mãe e o padrasto do menino João Vicente Luz de Vargas, três anos, morto em 2022 em Taquari foram condenados na noite de quinta-feira (12), após julgamento que durou dois dias.

O padrasto de João, Josuel Cardozo Bergenthal recebeu pena de 28 anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado majorado, e seis meses e 24 dias de detenção, em regime semiaberto, para o crime de lesão corporal.

Já a mãe, Jéssica de Vargas, foi condenada a 18 anos e oito meses de reclusão em regime fechado, também por homicídio qualificado majorado, mais quatro meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, para o crime de lesão corporal.

O júri começou na quarta-feira (11). Foram ouvidas 14 testemunhas, sendo quatro de acusação e 10 de defesa, cinco de cada réu.

Denúncia do Ministério Público

Conforme a denúncia realizada pelo Ministério Público (MP) em 2022, o padrasto teria se irritado enquanto trocava as fraldas da criança. Teria agrediu a enteada com um tapa na cabeça e o arremessado sobre colchão, fazendo com que ele batesse a boca na parede.

Essa versão foi confessada por ele em 4 de fevereiro de 2022, um dia após a morte. Ele afirmou ainda que chutou o menino quando ele já estava caído.

Na mesma denúncia, o promotor André Eduardo Schröder Prediger, responsável pelo caso, pediu a prisão da mãe da criança, pois, conforme o processo, ela tinha conhecimento da atitude do companheiro, não fez nada para encerrar o ciclo de agressões e acobertava as lesões anteriores à morte do menino.

Segundo a ação, após a prisão do padrasto do menino em Taquara, Jéssica voltou para casa e limpou todos os vestígios do crime, atrapalhando o trabalho da perícia.

Era também de conhecimento da mãe, de acordo com o MP, que Bergenthal não desejava conviver com os filhos do relacionamento anterior dela, exigindo que fosse feita uma escolha entre ficar com ele ou com as crianças.

Ainda conforme o Ministério Público, a criança vinha sendo submetida a agressões físicas dias antes do homicídio, como tapas e golpes de vara de madeira, usados como forma de castigo.

Relembre o caso

João Vicente foi morto em 3 de fevereiro, em Taquari, e a prisão preventiva de Bergenthal foi decretada um dia depois.

Bergenthal e Jéssica são de Canoas e haviam se mudado para Taquari cerca de um mês antes. O padrasto contou que espancou a criança em um momento de extrema irritação e chegou a dar banho no menino para tentar acordá-lo, após cometer as agressões.