Justiça do Trabalho do RS alerta para golpe que invade computadores de vítimas usando link falso

TRT-RS orienta os advogados a alertarem seus clientes sobre a fraude. terovesalainen / stock.adobe.com

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região alerta para um novo golpe que busca invadir os computadores das vítimas e acessar dados pessoais — como informações bancárias.

Na ação, o golpista envia um e-mail falso com dados sobre um processo trabalhista — parte das informações são reais e baseadas em processos existentes. A mensagem indica o adiamento de uma próxima audiência e orienta que a pessoa clique em um link para obter mais informações.

Caso isso ocorra, o dispositivo é invadido e o criminoso passa a ter acesso a todos os arquivos da máquina.

O TRT orienta os advogados a alertarem seus clientes sobre a fraude. Alerta ainda que a Justiça não solicita pagamentos diretamente às partes envolvidas nos processos.

A comunicação oficial ocorre, geralmente, por meio dos advogados e apenas oficiais de Justiça enviam informações. Por isso, é importante desconfiar de qualquer contato através de e-mail ou mensagem.

O tribunal orienta as o que fazer em casos onde há suspeita de golpe:

Entre em contato com seu advogado ou advogada (pessoalmente ou por ligação telefônica), ou com a unidade judiciária onde seu processo tramita

Denuncie à Corregedoria do TRT pelo e-mail corregedoria@trt4.jus.br

O que é phishing

Esse tipo de golpe alertado pelo tribunal é conhecido como phishing, conforme o projeto Comprova. Trata-se de um roubo de dados pessoais e bancários de pessoas e envolve instalar um malware — software malicioso que pode danificar arquivos ou roubar informações — no dispositivo utilizado pela vítima e, assim, ter acesso aos dados da pessoa.

Quais táticas eles usam para chamar a atenção?

É comum que usem vídeos ou áudios adulterados com o uso de inteligência artificial imitando a voz de pessoas famosas que levam as vítimas a confiar no conteúdo e clicar nos links maliciosos. Ou, como é o caso do golpe em questão, usar informações verdadeiras para induzir a vítima a clicar em links e o golpe ser efetuado.

Qual é o objetivo do golpe?

Roubar dados pessoais e bancários das vítimas, ou instalar um malware – software malicioso que pode danificar arquivos ou roubar informações – no dispositivo utilizado pela vítima.

De acordo com Paulo Trindade, onsite security services manager da ISH Tecnologia – profissional responsável por garantir a segurança de uma empresa –, o objetivo do golpe pode ser levar a pessoa a instalar na máquina um malware, especialmente se o objetivo for atacar empresas.

— O malware é comumente chamado de vírus, mas o vírus depende de um programa para rodar, e o malware não, ele funciona independente do programa. Ele pode monitorar o teclado para roubar dados, pode transformar a sua máquina em zumbi, pode usar sua máquina sem o seu consentimento para fazer outros grandes ataques — alerta.

Como se proteger?