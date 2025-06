Influenciadora Laura Sabino diz que irmão tentou matá-la a facadas

Com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Laura é conhecida por seu ativismo político à esquerda , alinhado ao marxismo, e por sua atuação no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O ataque

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a jovem ser atacada com diversos golpes de faca . Quando os agentes chegaram, encontraram Laura caída na calçada , sendo socorrida por profissionais de um centro de saúde próximo.

Ela sofreu uma perfuração no abdômen , cinco cortes no braço direito, três no esquerdo e apresentava suspeita de fratura.

Medida protetiva

Antes da tentativa de feminicídio, Laura já havia conseguido uma medida protetiva de urgência com base na Lei Maria da Penha, deferida quatro dias antes do crime.

No entanto, a notificação oficial só foi realizada após o ataque. Desde dezembro, ela integra o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, do governo federal.

Quem é Laura Sabino

Laura Sabino é professora, palestrante e está no último ano do curso de História na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela também ajuda a coordenar um cursinho popular em sua cidade , que oferece aulas gratuitas, atendimento psicológico e uma cozinha comunitária.

No vídeo publicado na quinta, Laura contou que enfrentou episódios de violência doméstica durante a adolescência. Ela afirma que foi por meio do feminismo que retomou sua ligação com a militância de esquerda, depois de um período em que chegou a se identificar com ideias da direita.