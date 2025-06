Imagens mostram ataque a tiros que deixou dois mortos na zona norte de Porto Alegre

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas no ataque a tiros.

Imagens de câmeras de vigilância flagraram o ataque a tiros que deixou dois mortos e dois feridos no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (6). O crime ocorreu na Rua Geraldina Batista .

Ao longe, é possível ver que uma das vítimas cai na calçada após ser atingida por disparos . Depois de cometer o crime, o grupo sai correndo do local.

Investigação

Foram identificados como Maria Eduarda Machado, 18 anos, e Thiago Battisti, 18, o homem e a mulher que foram mortos no ataque. Conforme o 20° Batalhão da Brigada Militar, nenhum deles tinha antecedentes criminais.

Ainda de acordo com a corporação, a suspeita é de que o ataque tenha relação com a disputa por território entre facções criminosas, e as vítimas podem ter sido escolhidas aleatoriamente.