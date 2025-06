Idoso é resgatado de situação análoga à escravidão em Pelotas

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou um vendedor de lenha de 64 anos que, segundo a pasta, era submetido a condições de trabalho análogas à de escravidão em Pelotas , na região sul do Estado. A ação ocorreu na quinta-feira (12).

De acordo com o MTE, o idoso residiria em um contêiner de metal que havia sido usado como depósito de materiais de construção.

"O espaço era compartilhado com cimento, treliças de ferro e uma betoneira, e não havia banheiro, cama adequada ou estrutura mínima de conforto e higiene", divulgou o MTE.

Indenização

O empregador, cujo nome não foi divulgado, foi notificado a providenciar hospedagem adequada e a quitar as verbas salariais e rescisórias do trabalhador.

Com a mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT), foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir o pagamento integral dos valores devidos, além de uma indenização por danos morais.