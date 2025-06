Homem tenta matar vizinho que cortava grama e é morto por roçadeira em Rio Grande

Um homem de 49 anos foi morto com uma roçadeira ao tentar matar o vizinho. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma desavença antiga por motivo fútil entre os dois envolvidos, marcada por ameaças de morte anteriores. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (9), na Ilha dos Marinheiros , em Rio Grande, no sul do Estado.

De acordo com as investigações, o homem foi armado até o local de trabalho do vizinho, de 28 anos, com a intenção de matá-lo. No momento da abordagem, o jovem cortava grama com uma roçadeira e reagiu ao ataque utilizando o equipamento para se defender.