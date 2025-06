Homem suspeito de envolvimento em pelo menos 10 assassinatos é preso em Porto Alegre

Homem é apontado como uma das lideranças de uma facção com atuação no Estado.

Um homem de 34 anos suspeito de envolvimento em pelo menos 10 assassinatos foi preso temporariamente pela Polícia Civil nesta terça-feira (24), no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Assim como a companheira, de 29 anos, ele foi detido por suspeita de realizar um sequestro em 1º de maio, no mesmo bairro.

O homem de 34 anos é apontado como uma das lideranças de uma facção com ampla atuação no Rio Grande do Sul. A ação contou com apoio do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Sequestro

— A partir desse crime, iniciaram as investigações que contaram com a troca intensa de informações com a Brigada Militar. As prisões que ocorreram hoje são de natureza investigativa, portanto, o inquérito não se esgota agora e as investigações seguem para elucidar os fatos do sequestro — acrescentou o delegado.