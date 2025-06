Homem faz criança refém em farmácia após ferir duas mulheres a faca no Centro Histórico

Um homem foi preso após fazer uma criança refém em uma farmácia do Centro Histórico de Porto Alegre neste sábado (28). Ele também feriu duas mulheres a faca antes de se refugiar no estabelecimento, que fica na Rua dos Andradas, próximo à Praça da Alfândega. O caso ocorreu por volta do meio-dia.

Testemunha

— Ele estava no meio da loja, bastante agitado, com uma faca e uma criança. A mãe desesperada. Ele entrou ali e já pegou a criança, porque quando eu desci (do intervalo), já era 12h05min, já ouvi a gritaria de "o rapaz tá com uma criança de refém". Chegou então uma senhora e disse que ele tinha esfaqueado uma moça na frente da galeria — relata.