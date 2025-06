Homem é suspeito de invadir casa em Canoas, forçar menina de 11 anos a tomar medicação e deixá-la desacordada

Um homem teria invadido uma casa no bairro Fátima, em Canoas, na Região Metropolitana, e deixado uma menina de 11 anos desacordada após forçá-la a usar medicamentos. O caso aconteceu na noite de terça-feira (10).

A mãe da criança teria saído para ir ao mercado, deixando as duas filhas em casa, uma de 11 e outra de 16 anos. Ao retornar, ela contou ter encontrado a mais nova inconsciente. Além disso, teria uma faca cravada na porta com um frasco de remédio e um bilhete ao lado: " Dei remédio pra ela " . A mãe prestou os primeiros socorros e conseguiu reanimar a filha.

O suspeito do crime é o ex-namorado da atual companheira do pai das crianças. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas (DPCA) investiga se ele teria alguma relação com a mãe das meninas.