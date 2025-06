Homem agride bebê após confundi-lo com boneco "reborn" e é preso em flagrante

Um homem agrediu um bebê de quatro meses após confundi-lo com uma " boneca reborn " na noite de quinta-feira (5) em Belo Horizonte (MG). Ele foi preso em flagrante no local, na Praça da Savassi.

De acordo com o g1, o homem alegou que achava que os pais da criança estavam usando uma boneca para furar a fila de um trailer de lanches. Já a mãe do bebê relata que o homem chegou a brincar com a criança antes de acusá-la de estar com um bebê reborn, o que, segundo ela, foi negado várias vezes.