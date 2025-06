Homem e mulher são mortos a tiros em Cidreira

Um homem de 47 anos e uma adolescente de 17 anos foram encontrados mortos na manhã desta terça-feira (17) em Cidreira, no Litoral Norte. Os corpos apresentavam marcas de tiros e estavam ao lado de um veículo Nissan Versa estacionado às margens da Estrada Antônio Pacheco do Nascimento, no distrito de Fortaleza, zona rural do município.