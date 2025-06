Homem e mulher de 18 anos e sem antecedentes: vítimas de ataque a tiros em bar na zona norte de Porto Alegre são identificadas

Bar alvo do ataque, no bairro Costa e Silva.

Foram identificados como Maria Eduarda Machado, 18 anos, e Thiago Battisti, 18, o homem e a mulher que foram mortos a tiros em frente a um bar na madrugada desta sexta-feira (6), no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Alegre. Conforme o 20° Batalhão da Brigada Militar, nenhum deles tinha antecedentes criminais.

Imagens de câmeras de segurança da região, analisadas pela Brigada Militar, mostram quatro homens se aproximando do bar na Rua Geraldina Batista, armados com pistola. Conforme as imagens, que não foram divulgadas, eles efetuam os disparos e fogem em seguida.