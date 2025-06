Homem é espancado até a morte em Júlio de Castilhos; dois adolescentes foram apreendidos

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos em flagrante pela Polícia Civil após confessarem o assassinato de um homem de 28 anos na madrugada desta sexta-feira (6), em Júlio de Castilhos, na região central do Estado.

Como aconteceu

O homem de 28 anos apresentava sinais de espancamento. Com base nas informações colhidas no local e em diligências realizadas nas horas seguintes, os dois adolescentes foram encontrados e apreendidos.

Após o assalto, os dois decidiram perseguir o suspeito. Conforme o depoimento deles, o objetivo era pegar o celular de volta. O homem foi alcançando próximo aos trilhos do trem. No local, o agrediram com socos, chutes e pedradas até a morte.