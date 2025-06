Homem é encontrado morto dentro de carro 

O carro apresentava marcas de um acidente leve e a vítima tinha ferimentos no rosto. As luzes do carro estavam acesas e o freio de mão acionado. O local foi isolado para perícia.

A Polícia Militar, Civil e a EPTC estiveram no local e não descartam nenhuma hipótese do motivo do acidente. A polícia deve analisar as câmeras de segurança para obter mais detalhes sobre a situação. O caso será encaminhado para a polícia civil.