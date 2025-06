"Hoje estou apavorado. Preciso fazer um pix de R$ 12,5 mil até as 13h", diz juiz para leiloeiro, ambos investigados pela PF por corrupção

Mensagens obtidas nos celulares dos investigados. Reprodução / Divulgação

A Polícia Federal (PF) concluiu análise e cruzamento de dados coletados na Operação Erga Omnes, que já teve duas fases desde o ano passado e apura suspeita de corrupção envolvendo ações na Justiça do Trabalho de Canoas, na Região Metropolitana.

Em dezembro, o juiz Luiz Fernando Bonn Henzel foi afastado das funções e os leiloeiros Marcelo Cemim e Jaimir Otmar Bonfanti, chegaram a ser presos. Para a PF, o juiz receberia valores para beneficiar os leiloeiros e partes interessadas em ações que tramitavam na 3ª Vara do Trabalho de Canoas.

O trabalho é da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal no RS, conduzido pelo delegado Lucas Bohrer.

O estudo aprofundado de diálogos localizados em celulares apreendidos mostrou mais detalhes do que seria o esquema. E reforçou a suspeita de que o magistrado receberia propina em troca de despachos nos processos. Em uma conversa com o leiloeiro Jaimir, por exemplo, Henzel escreve no WhatsApp:

"Porque hoje eu to apavorado. Preciso fazer um pix de R$ 12.500 ate as 13h".

Minutos depois, segundo a investigação, Jaimir envia para o celular do juiz um comprovante de depósito de R$ 12,5 mil. O dinheiro foi colocado na conta de um construtor contratado por Henzel para fazer obra em imóvel de propriedade dele. Além deste depósito, a PF encontrou valores repassados ao construtor por Marcelo, o outro leiloeiro investigado, e a mulher dele, e pelo próprio juiz e a esposa.

Em março, Zero Hora já havia revelado que o magistrado e parentes teriam tido contas pessoais bancadas pelos leiloeiros, além da compra de imóveis e de carros. Segundo a PF, o esquema de corrupção teria proporcionado ao juiz R$ 6 milhões em propina.

Em outro trecho da análise, os investigadores destacam conversas entre Jaimir e um homem que teria créditos trabalhistas a receber em um processo. Eles tratam da entrega de um valor de R$ 120 mil que, segundo análise da PF, seria para o juiz despachar no processo. O suposto credor reclama de o valor ter sido dado de forma adiantada.

Conversas mostram como era feito o acerto. Reprodução / Divulgação

Credor: "Ah, 120 mil lá, que deu o cara lá. Nem sei se tu deu, né, cara? Mas tudo bem, tem que dar, né? Mas não 120, né? E deu adiantado e não tem nem DESPACHO, né?"

Jaimir: "Não teve despacho? Olha lá o processo hoje, eu te falei que ontem ia ter despacho".

Jaimir: "Olha lá, acatou tudo que tu peticionou".

O dinheiro teria origem na venda de bens da parte que estava sendo executada na ação. Conforme a investigação, haveria conluio entre as partes do processo para que todos tivessem vantagens ao final. No caso desse credor, combinado com o leiloeiro Jaimir, ele apresentava bens do executado a serem penhorados. Com acesso ao juiz, os dois conseguiam acelerar a venda dos bens e o recebimento do dinheiro. O valor, então, serviria para pagar propina ao magistrado, em primeiro lugar, e, depois, ser dividido entre as demais partes.

Outros pontos verificados pelos policiais federais indicam que o juiz repassaria a Jaimir orientações para o andamento de processos. Em uma mensagem encontrada no celular do leiloeiro, por exemplo, Henzel escreveu:

Mensagem mostra como o juiz repassava informações. Reprodução / Divulgação

"Agora vai começar a execução da (nome da empresa, que ZH omite por ela não ser investigada). Melhor então a (nome da empresa) peticionar dizendo que não tem bens e pedir a execução da (nome de outra empresa) do mesmo grupo. Bom seria o advogado já juntar procuração da (nome da primeira empresa) no processo".

Com a conclusão da análise, o inquérito principal da Operação Erga Omnes deve ser finalizado nos próximos dias.

Juiz afastado

O juiz segue afastado das funções. Em 19 de maio, a conclusão da investigação feita pela Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho do RS (TRT-RS) foi analisada em sessão do Órgão Especial. A decisão, unânime, foi pela instauração de Processo-Administrativo Disciplinar (PAD) contra o juiz para apurar possíveis infrações a deveres ético-funcionais, decorrentes da "violação do princípio-norma do juiz natural, da quebra da imparcialidade, da atuação irregular durante regime de plantão, da manipulação de processos, da burla aos procedimentos de expropriação (leilões e vendas diretas), do auferimento de vantagens financeiras indevidas para si, inclusive por interpostas pessoas, e da garantia de vantagens pecuniárias indevidas a terceiros".

Na decisão, também foi sugerida a aplicação da pena de aposentadoria compulsória, que é a mais grave no âmbito administrativo. Com essa sanção, o magistrado é afastado em definitivo do cargo com manutenção do salário proporcional ao tempo de serviço, sem quaisquer outras parcelas indenizatórias. Henzel ingressou na magistratura em 1993.

Já na esfera criminal, há a possibilidade da perda do cargo, que pode ser determinada como um dos efeitos da condenação na decisão final. Neste caso, o juiz perde o direito à aposentadoria e, portanto, ao salário.

Contraponto

O que disse Andrei Zenkner Schmidt, advogado do juiz Luiz Fernando Bonn Henzel e dos familiares investigados:

Só vamos nos manifestar nos autos.

O que disse Ali Mustafá Atyeh, advogado de Marcelo Cemim:

"Não vamos nos manifestar no momento."

O que disse a defesa de Jaimir Otmar Bonfanti:

A reportagem fez contato e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Erga Omnes